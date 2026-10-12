Albertsons Companies Aktie

Albertsons Companies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14YJM / ISIN: US0130911037

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.10.2026 07:01:06

Ausblick: Albertsons Companies öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Albertsons Companies wird am 13.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 18 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,333 USD. Dies würde einem Zuwachs von 11,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Albertsons Companies 0,300 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 18,87 Milliarden USD – ein Minus von 0,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Albertsons Companies 18,92 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,80 USD, gegenüber 0,400 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 81,83 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 83,17 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Albertsons Companies Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Albertsons Companies Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Albertsons Companies Inc 10,80 -0,74% Albertsons Companies Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entlastung an der Öl- und Anleihenfront: ATX könnte fester starten -- DAX vor freundlichem Auftakt -- Asiens Börsen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Die Aussichten für den heimischen Handelsstart sind positiv. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. In Fernost finden die Märkte keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen