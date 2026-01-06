Ausblick: Albertsons Companies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Albertsons Companies stellt am 07.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 20 Analysten von einem Gewinn von 0,680 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,690 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Albertsons Companies in dem im November abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,08 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 19,16 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 18,77 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,14 USD, gegenüber 1,64 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 18 Analysten auf durchschnittlich 83,46 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 80,39 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at