Vor Kennzahlen 22.01.2026 18:32:00

Ausblick: Alcoa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Diese Kennzahlen prognostizieren Experten für die Alcoa-Bilanz.

Alcoa äußert sich am 22.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Alcoa im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,926 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,760 USD je Aktie gewesen.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 17,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,98 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,28 Milliarden USD aus.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,56 USD, gegenüber 0,260 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 12,72 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 12,18 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

