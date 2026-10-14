Alcoa Aktie
WKN DE: A2ASZ7 / ISIN: US0138721065
|Expertise
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14.10.2026 07:01:06
Ausblick: Alcoa vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Alcoa wird am 15.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,51 USD gegenüber 0,880 USD im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal soll Alcoa im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3,77 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,91 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 29,55 Prozent gesteigert.
Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,55 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,37 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 14,79 Milliarden USD, gegenüber 13,19 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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