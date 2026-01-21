Ausblick: Alcoa zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Alcoa wird am 22.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,43 AUD. Dies würde einem Zuwachs von 22,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Alcoa 1,17 AUD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten eine Verringerung von 18,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,97 Milliarden AUD gegenüber 6,10 Milliarden AUD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,41 AUD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,390 AUD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 19,14 Milliarden AUD, gegenüber 18,47 Milliarden AUD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at