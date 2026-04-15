Alcoa Corporation Registered shs Aktie

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WKN DE: A40HTA / ISIN: AU0000339426

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15.04.2026 07:01:06

Ausblick: Alcoa zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Alcoa wird am 16.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,11 AUD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 36,06 Prozent verringert. Damals waren 3,30 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Alcoa 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,74 Milliarden AUD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 9,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Alcoa 5,22 Milliarden AUD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,49 AUD, während im vorherigen Jahr noch 6,78 AUD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 20,98 Milliarden AUD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 20,45 Milliarden AUD waren.

Redaktion finanzen.at

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