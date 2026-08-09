Alcon Aktie
WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467
|Vor Kennzahlen
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Alcon stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Alcon wird am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
18 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,604 CHF. Das entspräche einem Zuwachs von 101,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,300 CHF erwirtschaftet wurden.
Den Umsatz betreffend erwarten 18 Analysten einen Zuwachs von 2,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,20 Milliarden CHF gegenüber 2,15 Milliarden CHF im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 27 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,76 CHF, gegenüber 1,65 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 24 Analysten durchschnittlich auf 8,85 Milliarden CHF geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,64 Milliarden CHF erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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