Alcon Aktie
WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467
|Analysten-Prognosen
|
09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Alcon vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Alcon wird am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 15 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,718 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,380 CHF je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 15 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,26 Prozent auf 2,24 Milliarden CHF. Im Vorjahresviertel hatte Alcon noch 2,09 Milliarden CHF umgesetzt.
24 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,87 CHF je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,65 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 24 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 9,06 Milliarden CHF, gegenüber 8,64 Milliarden CHF im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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