Ausblick: Aldel Financial A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Aldel Financial A präsentiert am 26.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,033 USD. Dies würde einem Zuwachs von 230,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Aldel Financial A 0,010 USD je Aktie vermeldete.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 268,0 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 8,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 291,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,371 USD, gegenüber 0,100 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 1,22 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,19 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

