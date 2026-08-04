Ausblick: Aldel Financial A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Aldel Financial A wird am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,087 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Minus von 14,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 316,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 368,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,096 USD je Aktie, gegenüber 0,370 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,30 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at