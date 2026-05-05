Ausblick: Aldel Financial A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Aldel Financial A veröffentlicht am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,055 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Aldel Financial A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 284,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 10,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 319,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,102 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,370 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 1,28 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at