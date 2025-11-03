Ausblick: Alembic Pharmaceuticals legt Quartalsergebnis vor

Alembic Pharmaceuticals wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,80 INR. Im Vorjahresquartal waren 7,79 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 16,48 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 17,77 Milliarden INR aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 35,29 INR im Vergleich zu 29,68 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 73,53 Milliarden INR, gegenüber 65,51 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at