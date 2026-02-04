Ausblick: Alembic Pharmaceuticals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Alembic Pharmaceuticals wird am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,37 INR gegenüber 7,01 INR im Vorjahresquartal.

Alembic Pharmaceuticals soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,65 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,93 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 35,95 INR je Aktie, gegenüber 29,68 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 74,10 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 65,51 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

