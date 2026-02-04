Alembic Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A1WZDS / ISIN: INE901L01018
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: Alembic Pharmaceuticals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Alembic Pharmaceuticals wird am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,37 INR gegenüber 7,01 INR im Vorjahresquartal.
Alembic Pharmaceuticals soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,65 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,93 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 35,95 INR je Aktie, gegenüber 29,68 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 74,10 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 65,51 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alembic Pharmaceuticals Ltd
|
04.02.26
|Ausblick: Alembic Pharmaceuticals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: Alembic Pharmaceuticals zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Alembic Pharmaceuticals legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Alembic Pharmaceuticals Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Alembic Pharmaceuticals Ltd
|809,75
|1,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen tiefer -- EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.