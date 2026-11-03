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Alembic Pharmaceuticals Aktie

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WKN DE: A1WZDS / ISIN: INE901L01018

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Alembic Pharmaceuticals präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Alembic Pharmaceuticals wird sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 11,00 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 9,40 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 21,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 23,29 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 19,10 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 38,11 INR, wohingegen im Vorjahr noch 34,33 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 84,60 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 72,25 Milliarden INR waren.

Redaktion Finanzen.net

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