Alembic Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A1WZDS / ISIN: INE901L01018
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14.05.2026 07:01:06
Ausblick: Alembic Pharmaceuticals stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Alembic Pharmaceuticals wird am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 8,66 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 7,98 INR je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Alembic Pharmaceuticals im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 19,03 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,70 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 7,53 Prozent gesteigert.
Die Schätzungen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 34,89 INR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 29,68 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 74,18 Milliarden INR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 65,51 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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