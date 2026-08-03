Ausblick: Alembic Pharmaceuticals veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Alembic Pharmaceuticals wird am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Alembic Pharmaceuticals im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,79 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 7,85 INR je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 9,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 18,81 Milliarden INR gegenüber 17,11 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 37,58 INR, gegenüber 34,33 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 82,00 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 72,25 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at