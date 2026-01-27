Alerus Financial Aktie
Ausblick: Alerus Financial präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Alerus Financial wird sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,572 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 340,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,130 USD je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite soll Alerus Financial 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 71,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 29,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Alerus Financial 101,4 Millionen USD umsetzen können.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,50 USD je Aktie, gegenüber 0,830 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 287,3 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 336,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
