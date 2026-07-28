Alerus Financial Aktie
WKN DE: A0YG96 / ISIN: US01446U1034
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Alerus Financial stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Alerus Financial veröffentlicht am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,766 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Alerus Financial 0,780 USD je Aktie eingenommen.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 77,0 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 24,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 102,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,00 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,680 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 307,4 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 331,8 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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