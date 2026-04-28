Ausblick: Alerus Financial stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Alerus Financial wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,588 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 13,08 Prozent erhöht. Damals waren 0,520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Alerus Financial in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 22,82 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 73,8 Millionen USD im Vergleich zu 95,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,58 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,680 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 304,7 Millionen USD, gegenüber 331,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at