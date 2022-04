Ausblick: Alerus Financial vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Alerus Financial wird am 27.04.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,550 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Alerus Financial ein EPS von 0,860 USD je Aktie vermeldet.

Alerus Financial soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 54,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 13,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,37 USD im Vergleich zu 2,97 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 233,9 Millionen USD, gegenüber 238,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at