Ausblick: Alerus Financial vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Alerus Financial wird am 26.07.2023 die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,354 USD aus. Im letzten Jahr hatte Alerus Financial einen Gewinn von 0,520 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 6,96 Prozent auf 48,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Alerus Financial noch 52,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,48 USD, gegenüber 2,10 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 195,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 211,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at