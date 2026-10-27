Alerus Financial Aktie
WKN DE: A0YG96 / ISIN: US01446U1034
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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Alerus Financial zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Alerus Financial wird am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,660 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Alerus Financial 0,650 USD je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Alerus Financial in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 23,61 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 76,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 100,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,02 USD je Aktie, gegenüber 0,680 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 311,1 Millionen USD. Im Vorjahr waren 331,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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