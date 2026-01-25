Ausblick: Alexandria Real Estate Equities stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Alexandria Real Estate Equities wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,281 USD gegenüber -0,380 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 21,00 Prozent auf 623,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Alexandria Real Estate Equities noch 789,0 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -1,811 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,80 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 3,00 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,12 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at