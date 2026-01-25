Alexandria Real Estate Equities Aktie

Alexandria Real Estate Equities für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907179 / ISIN: US0152711091

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.01.2026 07:01:06

Ausblick: Alexandria Real Estate Equities stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Alexandria Real Estate Equities wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,281 USD gegenüber -0,380 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 21,00 Prozent auf 623,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Alexandria Real Estate Equities noch 789,0 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -1,811 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,80 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 3,00 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,12 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Alexandria Real Estate Equities Inc.

mehr Nachrichten