Ausblick: Alfa Laval AB legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Alfa Laval AB wird am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 14 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 5,70 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 3,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Alfa Laval AB 5,53 SEK je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten ein Plus von 8,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 18,66 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 17,24 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 22,15 SEK im Vergleich zu 20,01 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 74,01 Milliarden SEK, gegenüber 69,67 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at