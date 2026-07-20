Alfa Laval AB Aktie

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WKN: 577335 / ISIN: SE0000695876

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20.07.2026 07:01:06

Ausblick: Alfa Laval AB stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Alfa Laval AB lädt am 21.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass Alfa Laval AB im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,52 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 4,87 SEK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten ein Plus von 6,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 17,92 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 16,82 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 22,44 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 20,01 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 72,31 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 69,67 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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