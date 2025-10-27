Ausblick: Alfa Laval Un legt Quartalsergebnis vor

Alfa Laval Un lädt am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,559 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 21,52 Prozent erhöht. Damals waren 0,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

12 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 14,82 Prozent auf 1,79 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,56 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,21 USD, gegenüber 1,69 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 7,28 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,33 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at