Alfa Laval AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh Aktie

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WKN DE: A2N9XD / ISIN: US0153931011

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20.07.2026 07:01:06

Ausblick: Alfa Laval Un legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Alfa Laval Un wird sich am 21.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 14 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,575 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Alfa Laval Un 0,500 USD je Aktie erwirtschaftet.

15 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 7,37 Prozent auf 1,87 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,74 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,34 USD, gegenüber 2,04 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 7,53 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,10 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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