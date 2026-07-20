Ausblick: Alfa SAB de C A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Alfa SAB de C A wird am 21.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,017 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,040 MXN erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 2,47 Milliarden USD für Alfa SAB de C A, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 44,88 Milliarden MXN erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,070 USD, gegenüber 1,54 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 10,01 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 177,85 Milliarden MXN generiert wurden.

Redaktion finanzen.at