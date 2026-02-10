Ausblick: Alfa SAB de C A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Alfa SAB de C A wird am 11.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,015 USD je Aktie gegenüber -1,130 MXN je Aktie im Vorjahresquartal.

Laut einer Schätzung von 5 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 2,51 Milliarden USD betragen, verglichen mit 44,07 Milliarden MXN im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,059 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,040 MXN vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 9,53 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 163,24 Milliarden MXN in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at