Alfa SAB de C a Aktie

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WKN: 896720 / ISIN: MXP000511016

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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: Alfa SAB de C A präsentiert Quartalsergebnisse

Alfa SAB de C A wird am 23.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

3 Analysten schätzen, dass Alfa SAB de C A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,016 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,660 MXN je Aktie erwirtschaftet.

Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 2,41 Milliarden USD betragen, verglichen mit 42,71 Milliarden MXN im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,075 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,53 MXN je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 10,10 Milliarden USD, gegenüber 177,85 Milliarden MXN im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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