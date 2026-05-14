Ausblick: Alfresa öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Alfresa wird am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 34,67 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 9,68 JPY je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 737,46 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 5,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 698,73 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 202,74 JPY je Aktie, gegenüber 147,54 JPY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 3.100,55 Milliarden JPY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 2.961,05 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at