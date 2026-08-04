Ausblick: Alfresa stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Alfresa präsentiert am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass Alfresa im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 33,89 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 27,53 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,77 Prozent auf 771,56 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 758,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 135,63 JPY aus. Im Vorjahr waren 229,64 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 3.168,26 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 3.104,06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at