WKN: 912620 / ISIN: JP3126340003

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: Alfresa zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Alfresa wird am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 65,45 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Alfresa noch ein Gewinn pro Aktie von 62,60 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Alfresa 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 832,85 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Alfresa 805,97 Milliarden JPY umsetzen können.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 181,73 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 147,54 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3.090,80 Milliarden JPY, gegenüber 2.961,05 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Alfresa Holdings Corp

Analysen zu Alfresa Holdings Corp

