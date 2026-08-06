Algonquin Power & Utilities Aktie
WKN DE: A0YDAV / ISIN: CA0158571053
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Algonquin Power Utilities informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Algonquin Power Utilities lädt am 07.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,032 USD je Aktie gegenüber 0,040 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 583,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 708,4 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,353 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,310 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,63 Milliarden USD, gegenüber 3,36 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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