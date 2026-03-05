Algonquin Power & Utilities Aktie

WKN DE: A0YDAV / ISIN: CA0158571053

05.03.2026 07:01:06

Ausblick: Algonquin Power Utilities öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Algonquin Power Utilities äußert sich am 06.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,046 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Algonquin Power Utilities ein EPS von -0,330 CAD je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 606,8 Millionen USD für Algonquin Power Utilities, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 815,5 Millionen CAD erzielt wurde.

Die Prognosen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,318 USD, gegenüber -2,600 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 2,41 Milliarden USD im Vergleich zu 3,14 Milliarden CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

