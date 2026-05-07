Ausblick: Algonquin Power Utilities verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Algonquin Power Utilities lässt sich am 08.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Algonquin Power Utilities die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,114 USD aus. Im letzten Jahr hatte Algonquin Power Utilities einen Gewinn von 0,180 CAD je Aktie eingefahren.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 713,7 Millionen USD für Algonquin Power Utilities, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 989,9 Millionen CAD erzielt wurde.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,361 USD, gegenüber 0,310 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 2,56 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,36 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at