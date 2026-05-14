Ausblick: Algorhythm präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Algorhythm wird am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,730 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -4,660 USD je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 2,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 0,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Verlust von -3,050 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -6,410 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 14,0 Millionen USD, gegenüber 4,4 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at