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18.03.2026 07:01:06

Ausblick: Alibaba Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Alibaba Group wird am 19.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,57 HKD je Aktie gegenüber 2,84 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 20 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,14 Prozent auf 324,60 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 302,97 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 29 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,77 HKD je Aktie, gegenüber 7,44 HKD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 34 Analysten durchschnittlich auf 1.162,83 Milliarden HKD fest. Im Vorjahr waren noch 1.075,69 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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