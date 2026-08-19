Alibaba Group Aktie
WKN DE: A2PVFU / ISIN: KYG017191142
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19.08.2026 07:01:06
Ausblick: Alibaba Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Alibaba Group wird am 20.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,45 HKD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Alibaba Group ein EPS von 2,50 HKD je Aktie vermeldet.
28 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 16,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 267,21 Milliarden HKD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 310,06 Milliarden HKD aus.
48 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,24 HKD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 6,26 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 53 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1.300,60 Milliarden HKD, gegenüber 1.124,72 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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