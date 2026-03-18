Ausblick: Alibaba öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Alibaba lädt am 19.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 11,24 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 2,93 USD je Aktie eingenommen.

Die Umsatzschätzungen von 21 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 289,29 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 38,97 Milliarden USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Insgesamt erwarten 30 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 41,08 CNY je Aktie, gegenüber 7,64 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 35 Analysten durchschnittlich auf 1.033,25 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 138,03 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at