Alibaba Aktie
WKN DE: A117ME / ISIN: US01609W1027
|Analysen
|
19.08.2026 07:01:06
Ausblick: Alibaba zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Alibaba stellt am 20.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
16 Analysten schätzen im Schnitt, dass Alibaba im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 10,14 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,57 USD je Aktie gewesen.
Laut einer Schätzung von 29 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 268,48 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 34,24 Milliarden USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 49 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 43,36 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 6,42 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 54 Analysten im Schnitt von insgesamt 1.124,98 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 144,12 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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