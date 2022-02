Ausblick: Alico präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Alico präsentiert in der am 03.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,290 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 13,0 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 5,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,870 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,620 USD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 112,8 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 108,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at