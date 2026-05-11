Ausblick: Alico stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Alico wird am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,09 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Alico -14,580 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Alico in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 86,37 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 2,5 Millionen USD im Vergleich zu 18,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,055 USD, gegenüber -19,290 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 7,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 44,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at