Alico Aktie
WKN: 854721 / ISIN: US0162301040
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Alico zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Alico lädt am 10.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,735 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -2,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Alico in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 67,22 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 2,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 8,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,335 USD je Aktie, gegenüber -19,290 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 11,6 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 44,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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