Ausblick: Alicorp SAA Registered präsentiert Quartalsergebnisse

Alicorp SAA Registered wird am 30.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,264 PEN je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Alicorp SAA Registered noch 0,280 PEN je Aktie eingenommen.

1 Analyst geht beim Umsatz von 3,06 Milliarden PEN – das würde einem Abschlag von 4,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,21 Milliarden PEN erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,22 PEN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,460 PEN je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 11,99 Milliarden PEN, gegenüber 10,60 Milliarden PEN im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at