Aligh a Aktie

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WKN DE: A42F86 / ISIN: US01626W2008

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: Alight A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Alight A wird sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,757 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Alight A -40,600 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 5,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 497,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 528,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,62 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -117,400 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,15 Milliarden USD, gegenüber 2,26 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

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