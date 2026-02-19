Ausblick: Alight legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Alight wird am 19.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Alight im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,231 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,010 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten eine Verringerung von 3,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 655,0 Millionen USD gegenüber 680,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,554 USD, gegenüber -0,290 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 2,26 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,33 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at