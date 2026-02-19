Alight Aktie

Alight für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CT74 / ISIN: US01626W1018

19.02.2026 07:01:06

Ausblick: Alight legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Alight wird am 19.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Alight im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,231 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,010 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten eine Verringerung von 3,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 655,0 Millionen USD gegenüber 680,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,554 USD, gegenüber -0,290 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 2,26 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,33 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Freitag höher. Die Börsen in Asien präsentierten sich mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

