Ausblick: Alight zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Alight stellt am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Alight im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,044 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,050 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 8,27 Prozent auf 502,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 548,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,293 USD, während im vorherigen Jahr noch -5,870 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,10 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,26 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at