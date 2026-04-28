Ausblick: Align Technology gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Align Technology wird am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

15 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,30 USD aus. Im letzten Jahr hatte Align Technology einen Gewinn von 1,27 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Align Technology in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,30 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 1,02 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 979,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,30 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 5,65 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,18 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 4,03 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at