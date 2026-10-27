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WKN: 590375 / ISIN: US0162551016

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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Align Technology verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Align Technology präsentiert am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,77 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Align Technology ein EPS von 0,780 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Plus von 0,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,00 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 995,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 11,21 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,65 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,15 Milliarden USD, gegenüber 4,03 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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